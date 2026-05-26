Тренер Айферта высказался о том, как простой может повлиять на бой с Биволом

Дмитрий Сихолай, являющийся тренером немецкого боксёра Михаэля Айферта, высказался о том, как простой может повлиять на бой с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Конечно, влияет, когда боёв нет. Чем больше ты боксируешь, тем лучше чувствуешь ринг, атмосферу, зрителей и тебе легче пережить это напряжение. Напряжение само по себе это нормально, Бивол тоже сказал, вы слышали, что есть огонёк и главное, чтобы он не перерос в пожар. Когда человек горит, то ему трудно показать все свои возможности. Это психологическая работа, которую мы должны проводить», — сказал Сихолай в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.