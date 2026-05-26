Гаджиев указал на ошибку Чимаева перед боем со Стриклендом

Известный спортивный функционер, промоутер турниров по смешанным единоборствам Камил Гаджиев заявил, что изнурительная весогонка критически сказалась на выносливости уроженца Чечни Хамзата Чимаева перед титульным боем с американцем Шоном Стриклендом.

«Хамзата подвела сгонка веса. Он уложился в вес, но что с ним было после второго раунда, все видели. Если бы он лучше согнал, меньше бы согнал, или даже перевесил, и для него этот бой не был бы титульным, но он эти два ужасных килограмма оставил бы, он бы выиграл бой. Выиграл бы его, безусловно. Мне после второго раунда всё стало ясно. То, что он третий, четвёртый и пятый раунд провёл в стойке, это не потому, что Хамзат так сильно хотел в стойке подраться, а потому, что функционалки на борьбу не хватало», — сказал Гаджиев в интервью Магомеду Исмаилову на YouTube.

