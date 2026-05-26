Пратес: Махачев думает, что я более лёгкий соперник, чем Иан Гарри

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес прокомментировал слова чемпиона лёгкого веса Ислама Махачева, который назвал его наиболее интересным соперником. Пратес полагает, что Махачев выбрал его, потому что считает лёгким противником.

«Ислам думает, что я более лёгкий бой, чем Иан Гарри. Возможно, потому что Иан победил меня. Как я уже говорил, Леон Эдвардс переводил меня в партер, ДДМ переводил меня, и Иан Гарри тоже один раз перевёл меня. Возможно, он думает, что это будет легко, но, когда я дрался с этими парнями, меня не беспокоили их тейкдауны. Я знаю, что эти ребята не смогут финишировать меня или удерживать внизу вечно. Так что посмотрим, сможет ли он перевести меня и не дать мне подняться обратно на ноги», — сказал Пратес в интервью Даниэлю Кормье на YouTube.

