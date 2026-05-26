Тренер Айферта сравнил Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
Дмитрий Сихолай, являющийся тренером немецкого боксёра Михаэля Айферта, сравнил чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Оба боя [и с Биволом, и с Бетербиевым] были бы раскрученными, это два супербойца, у каждого свой стиль. У Дмитрия техничный, подвижный, точный бокс, контратакующий, у Бетербиева более тяжёлый, прессингующий. И один, и второй — прекрасные боксёры», — сказал Сихолай в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бивол свой следующий поединок проведёт 30 мая в Екатеринбурге против Михаэля Айферта.

