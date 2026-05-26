Сергей Павлович: мы в Макао, настроение отличное!

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович сообщил, что подписал постер к предстоящему бою с 13-м номером рейтинга UFC в тяжёлом весе бразильцем Таллисоном Тейшейрой в Макао, где 30 мая состоится турнир UFC Fight Night 277.

«Подписали постер. Мы в Макао, настроение отличное! Погнали, 30 мая, UFC», — написал Павлович на своей странице в социальной сети Х.

Сергею Павловичу 34 года. Российский боец дебютировал на профессиональном уровне в смешанных единоборствах в 2014 году. В рекорде Сергея 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе и экс-чемпионом Fight Nights Global в категории до 120 кг.