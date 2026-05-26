Александр Усик — о бое с Рико Верхувеном: только мёртвый не сказал, что Акела промахнулся

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) обратился к поклонникам после боя с Рико Верхувеном.

«Родные, всем доброго дня. Вернулся к семье, всё прекрасно, всё слава богу. В который раз хочу поблагодарить народ за поддержку. Видел все ваши сообщения, всю вашу поддержку, вдохновение и борьбу… Только мёртвый не сказал, что Акела промахнулся. Акела продолжает держать свой камень, и всё прекрасно. Есть победа, и это самое главное. Иногда она не так хороша, как кто-то хотел бы, но она есть.

Мои англоговорящие фанаты, спасибо и вам. Спасибо за поддержку, спасибо за поддержку моей страны, моей команды. Ценю это. Спасибо вам большое. Всем тем, кто не верит в то, что он может: поверьте — вы можете. И не обращайте внимания, когда вам говорят, что вы не можете. Вы невероятны. Продолжаю оставаться на светлой стороне. Дорога продолжается. Свет светит даже сильнее, чем он светил. И всё невероятно прекрасно. Добра», — сказал Усик в видеоролике в социальной сети Х.