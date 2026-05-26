Президент UFC Дана Уайт попал на обложку журнала TIME

Президент UFC Дана Уайт попал на обложку известного американского журнала Time в преддверии турнира UFC Freedom 250 у Белого дома, который состоится 15 июня в Вашингтоне. В интервью изданию он высказался о токсичной маскулинности и публичном обсуждении ментальных проблем.

«Что такое токсичная маскулинность? У кого она есть? Кто слишком маскулинен? Есть разница между быть придурком и быть маскулинным. Я бескомпромиссно маскулинен. Говоря о ментальных проблемах публично, я просто чувствую, что это открывает дверь для того, чтобы молодые люди думали, что нормально просто сказать: «О, у меня ментальные трудности». Решайте это за закрытыми дверями. Не показывайте эту слабость никому», — сказал Уайт в интервью Time.