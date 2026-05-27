«Следующим летом подерётся с Джейком Полом». Эксперт ответил, когда Макгрегор уйдёт из UFC

Эксперт и аналитик ММА Джед Мешью ответил на вопрос, когда легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор покинет промоушен Даны Уайта.

— Победа, поражение или ничья — как быстро Макгрегор покинет UFC после того, как проведёт бои с Холлоуэем и Чендлером подряд?

— Во-первых, я не думаю, что он получит Чендлера после Макса. Бой с Максом с точки зрения продвижения вообще не имеет для меня особого смысла, но бой с Чендлером для «лебединой песни» Конора тем более не имеет никакого смысла. UFC попытается отправить его на выход, сделав на нём имя кому-то другому. Я давно считал, что логичным выбором был бы Пэдди Пимблетт, так что я останусь при этом мнении.

Во-вторых, ОЧЕНЬ БЫСТРО [уйдёт]. С тех пор как Макгрегор дрался с Порье, я говорил, что ему просто нужно выполнить свой контракт (два боя) и двигаться дальше. Вне UFC, я думаю, Макгрегор может заработать почти $ 500 млн на различных боях — Нейт Диаз 3, Джейк Пол, Флойд Мейвезер 2, Мэнни Пакьяо, чёрт возьми, даже Майк Тайсон — так зачем торчать в UFC? Я придерживаюсь мнения, что Конор пытается выйти из своего контракта, чтобы снова начать зарабатывать деньги, и теперь, когда он увидел финансовое доказательство концепции Netflix, он пытается ускорить этот процесс. Держу пари, что Конор будет драться с Джейком Полом примерно следующим летом», — написал Мешью в своей колонке на MMA Fighting.