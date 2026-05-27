Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Следующим летом подерётся с Джейком Полом». Эксперт ответил, когда Макгрегор уйдёт из UFC

«Следующим летом подерётся с Джейком Полом». Эксперт ответил, когда Макгрегор уйдёт из UFC
Комментарии

Эксперт и аналитик ММА Джед Мешью ответил на вопрос, когда легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор покинет промоушен Даны Уайта.

— Победа, поражение или ничья — как быстро Макгрегор покинет UFC после того, как проведёт бои с Холлоуэем и Чендлером подряд?
— Во-первых, я не думаю, что он получит Чендлера после Макса. Бой с Максом с точки зрения продвижения вообще не имеет для меня особого смысла, но бой с Чендлером для «лебединой песни» Конора тем более не имеет никакого смысла. UFC попытается отправить его на выход, сделав на нём имя кому-то другому. Я давно считал, что логичным выбором был бы Пэдди Пимблетт, так что я останусь при этом мнении.

Во-вторых, ОЧЕНЬ БЫСТРО [уйдёт]. С тех пор как Макгрегор дрался с Порье, я говорил, что ему просто нужно выполнить свой контракт (два боя) и двигаться дальше. Вне UFC, я думаю, Макгрегор может заработать почти $ 500 млн на различных боях — Нейт Диаз 3, Джейк Пол, Флойд Мейвезер 2, Мэнни Пакьяо, чёрт возьми, даже Майк Тайсон — так зачем торчать в UFC? Я придерживаюсь мнения, что Конор пытается выйти из своего контракта, чтобы снова начать зарабатывать деньги, и теперь, когда он увидел финансовое доказательство концепции Netflix, он пытается ускорить этот процесс. Держу пари, что Конор будет драться с Джейком Полом примерно следующим летом», — написал Мешью в своей колонке на MMA Fighting.

Материалы по теме
Эксперт ответил, был бы популярен Нейт Диаз без победы над Конором Макгрегором
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android