Шведский боец Андреас Густафссон приостановил карьеру в UFC из-за проблем с сердцем
Шведский боец UFC в полусреднем весе Андреас Густафссон вынужден приостановить карьеру из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с сердцем. Его бой с Даниилом Донченко на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, запланированный на 27 июня, отменён. Об этом сообщает издание MMA Mania.

Согласно медицинским документам, у 35-летнего бойца диагностированы фибрилляция предсердий и рецидивирующие сердечные приступы, которые усилились во время тренировочного лагеря, несмотря на отличную физическую форму.

В дебютном поединке в UFC c Хаосом Уильямсом Густафссон одержал победу единогласным решением судей. Во втором бою шведский спортсмен проиграл Ринату Фахретдинову нокаутом на 54-й секунде.

