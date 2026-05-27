Бетербиев — о бое Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: он и его команда не сдержали слов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев высказался о поединке немецкого боксёра Михаэля Айферта с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Он и его команда не сдержали своих слов. Значит, защита титула WBC с Бенавидесом была не важна – от неё они отказались, чтобы провести трилогию. А защита пояса IBF с Айфертом оказалась важнее. Сложно понять эту логику.

Если этот бой [Бивола и Айферта] понадобится мне для работы, то посмотрю. Вы же знаете, что я не особо фанат бокса, не смотрю бои как зритель, только с профессиональной точки зрения», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».