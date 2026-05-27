Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев — о бое Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: он и его команда не сдержали слов

Бетербиев — о бое Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: он и его команда не сдержали слов
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев высказался о поединке немецкого боксёра Михаэля Айферта с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 21:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Он и его команда не сдержали своих слов. Значит, защита титула WBC с Бенавидесом была не важна – от неё они отказались, чтобы провести трилогию. А защита пояса IBF с Айфертом оказалась важнее. Сложно понять эту логику.

Если этот бой [Бивола и Айферта] понадобится мне для работы, то посмотрю. Вы же знаете, что я не особо фанат бокса, не смотрю бои как зритель, только с профессиональной точки зрения», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер Айферта сравнил Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
Материалы по теме
Не только Бивол. За кем ещё стоит следить на турнире в Екатеринбурге
Не только Бивол. За кем ещё стоит следить на турнире в Екатеринбурге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android