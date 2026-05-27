Топурия: повалю Гэтжи, если захочу, но хочу дать болельщикам шоу

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 14 июня на турнире в Белом доме США.

«Если захочу, конечно же, повалю его и сделаю с ним всё, что захочу. Но очень хочу и дать болельщикам шоу. То же касалось и Макса [Холлоуэя], я мог повалить его, удержать на земле и победить приёмом, однако это не было бы так захватывающе. То же самое планирую сделать и с Джастином, это будет поединок в стойке. Во всяком случае, с моей стороны», — сказал Топурия в подкасте DeepCut Podcast.

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме