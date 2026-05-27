Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: полный кард участников, список бойцов

30 мая в Екатеринбурге состоится боксёрский вечер от промоутерской компании RCC.
В главном бою чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведёт обязательную защиту с немцем Михаэлем Айфертом.
В соглавном событии непобеждённый российский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Всеволод Шумков встретится с мексиканцем Кристианом Оливо.
Полный кард турнира Бивол – Айферт
Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт;
Всеволод Шумков – Кристиан Оливо;
Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур;
Вадим Туков – Себастьян Папечи;
Никита Зонь – Гонсало Гарсия;
Шарабутдин Атаев – Сайпайер Рузи;
Сергей Лубкович – Майкл Кинг;
Константин Мишечкин – Олег Мисюра;
Гор Хачатрян – Валерий Оганисян;
Матвей Доценко – Шугаиб Насруллаев;
Сергей Манжуев – Герман Скобенко.