Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: полный кард участников, список бойцов

30 мая в Екатеринбурге состоится боксёрский вечер от промоутерской компании RCC.

В главном бою чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол проведёт обязательную защиту с немцем Михаэлем Айфертом.

В соглавном событии непобеждённый российский боксёр второго полулёгкого веса (до 59 кг) Всеволод Шумков встретится с мексиканцем Кристианом Оливо.

Полный кард турнира Бивол – Айферт

Дмитрий Бивол – Михаэль Айферт;

Всеволод Шумков – Кристиан Оливо;

Мухаммад Шехов – Эрни Бетанкур;

Вадим Туков – Себастьян Папечи;

Никита Зонь – Гонсало Гарсия;

Шарабутдин Атаев – Сайпайер Рузи;

Сергей Лубкович – Майкл Кинг;

Константин Мишечкин – Олег Мисюра;

Гор Хачатрян – Валерий Оганисян;

Матвей Доценко – Шугаиб Насруллаев;

Сергей Манжуев – Герман Скобенко.