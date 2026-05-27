Рико Верхувен объяснил, почему подал апелляцию на результат боя с Усиком

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен объяснил решение подать апелляцию на результат поединка с украинцем Александром Усиком, который состоялся 23 мая в Гизе, Египет.

«Я подал апелляцию. И понимаю последовавший вопрос: «Что ты хочешь от апелляции?» На самом деле, если честно, жду извинения. Что-то вроде: «Эй, Рико, мы извиняемся. Всё должно было закончиться по-другому». Вот и всё. О чём ещё я могу просить? Как и сказал, очень благодарен за то, что получил возможность, и WBC дал добро. Я определённо доказал, что такие смешанные бои должны случаться чаще», — сказал Верхувен в подкасте Ариэля Хельвани.