Главная Бокс/ММА Новости

Рико Верхувен объяснил, почему подал апелляцию на результат боя с Усиком

Рико Верхувен объяснил, почему подал апелляцию на результат боя с Усиком
Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен объяснил решение подать апелляцию на результат поединка с украинцем Александром Усиком, который состоялся 23 мая в Гизе, Египет.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Я подал апелляцию. И понимаю последовавший вопрос: «Что ты хочешь от апелляции?» На самом деле, если честно, жду извинения. Что-то вроде: «Эй, Рико, мы извиняемся. Всё должно было закончиться по-другому». Вот и всё. О чём ещё я могу просить? Как и сказал, очень благодарен за то, что получил возможность, и WBC дал добро. Я определённо доказал, что такие смешанные бои должны случаться чаще», — сказал Верхувен в подкасте Ариэля Хельвани.

