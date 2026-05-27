Верхувен: я перебоксировал одного из лучших боксёров в истории

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высказался о своём выступлении в поединке с украинцем Александром Усиком, состоявшемся 23 мая в Гизе, Египет.

«Я получил возможность подраться, как некоторые считают, с лучшим, кто когда-либо делал это. И… я выигрывал (смеётся). Я перебоксировал одного из лучших боксёров в истории. Что может быть круче? Это заставляет меня чувствовать себя совершенно иначе.

Конечно, в тот момент, после боя, был расстроен, но получил поддержку со всего света, учитывая то, что произошло. Вау! Очень благодарен за эту возможность», — сказал Верхувен в подкасте Ариэля Хельвани.