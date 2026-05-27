Главная Бокс/ММА Новости

Усик — о бое с Верхувеном: знали, что это не будет лёгкой прогулкой

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что ожидал непростого боя с нидерландцем Рико Верхувеном, который состоялся 23 мая в Гизе, Египет.

«Не сказал бы, что было тяжело, но психологически ощущаешь на себе ответственность большую. Потому что ему нечего терять. То есть он выходит, у него наоборот…

Отдаю должное этому парню. Мы знали, что это не будет лёгкой прогулкой. Но психологически чувствуешь прессинг со стороны окружающих. К этому отношусь философски. Выхожу, работаю и всё… Бывает. Я же понимаю, где моя страна, где мои дети, что происходит», — сказал Усик на пресс-конференции.

