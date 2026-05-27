Экс-претендент на титул UFC Томпсон объяснил, что нужно для победы над Махачевым

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон объяснил, что нужно для победы над действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Должна быть выносливость. Боец должен быть ментально, физически и эмоционально готов к самому изнурительному поединку, какой только возможен, иметь соответствующую выносливость. Как это было у Стрикленда с Хамзатом.

Во-вторых, по вам не должны попадать и останавливать. Если вы остановитесь, у вас заберут ноги. И, наконец, последней линией защиты должны стать колени и локти, удары на ближней дистанции, чтобы заставлять платить за попытки прохода», — сказал Томпсон в подкасте Full Mount MMA.