«Зациклены на идеализме». Усик объяснил, почему ему не нравятся идеальные рекорды в боксе

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик объяснил, почему ему не нравятся идеальные рекорды в боксе.

«Хотим же, чтобы мы всегда побеждали. Так не бывает. Знаете, вообще мне нравится философия англичан, как они боксируют у себя. Они вообще не обращают внимания на вещи, которые про них говорят. Вообще не обращают внимания на то, что в графе у них не ноль. Проиграл — окей, почему? Сделал домашнюю работу — и дальше попёр.

Мы сильно зациклены на каком-то идеализме, что только вот так… Послушайте, мы все живые люди, у нас есть эмоции, можем допустить какую-то ошибку. Может что-произойти… Ты никак не можешь изменить свой старт, но финиш можешь изменить и не раз», — сказал Усик на пресс-конференции.