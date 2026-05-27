Мовсар Евлоев назвал сроки следующего боя в UFC

Первый номер рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев назвал сроки следующего выступления.

«Я вернусь в конце лета. И новый чемпион!» – написал Евлоев в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне, Великобритания, Евлоев победил большинством судейских голосов британца Лерона Мёрфи.

