Бой Владислава Ковалёва и Михаила Рогозина возглавит турнир RCC 25

Бойцовский промоушен RCC анонсировал турнир RCC 25, который состоится 4 июля в Екатеринбурге.

В главном бою чемпион в среднем весе (до 84 кг) белорус Владислав «Белаз» Ковалёв проведёт защиту с россиянином Михаилом Рогозиным.

Владиславу Ковалёву 27 лет. Белорус дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2025-го выступает в RCC. Всего на его счету 11 побед и одно поражение.

Михаилу Рогозину 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, выступал в промоушене M-1, с 2018-го дерётся в RCC. Всего на его счету 23 победы и семь поражений.

