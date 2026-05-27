Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия назвал любимых боксёров

Илия Топурия назвал любимых боксёров
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия назвал своих любимых боксёров.

«Хулио Сезар Чавес, Сауль Альварес, Василий Ломаченко, Майк Тайсон и ещё Александр Усик», — сказал Топурия в подкасте DeepCut with VicBlends.

Топурии 29 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В 2024-м стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), после чего провёл одну защиту. В 2025-м завоевал титул в лёгком весе (до 70 кг). Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения.

14 июня на турнире UFC в Белом доме США Топурия проведёт защиту с обладателем временного титула американцем Джастином Гэтжи.

Материалы по теме
Топурия: повалю Гэтжи, если захочу, но хочу дать болельщикам шоу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android