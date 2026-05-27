Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Зашёл в зал совершенно случайно». Илия Топурия рассказал, как начаться заниматься MMA

«Зашёл в зал совершенно случайно». Илия Топурия рассказал, как начаться заниматься MMA
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия рассказал о начале своего пути в смешанных единоборствах.

«На самом деле, когда мне было 15 лет, и я ничего не знал о спорте, не знал о джиу-джитсу, смешанных единоборствах, UFC, именно мой отец приобщил меня и моего брата к спорту. Я помню, что я думал: «Не знаю, нравится ли мне это». В какой-то момент мне казалось, что это пустая трата времени.

Я мой брат занимались греко-римской борьбой в Грузии, и нашей мечтой было стать олимпийскими чемпионами. И когда мы переехали в Испанию, мы хотели продолжать заниматься, но в Испании это не развито. И совершенно случайно мы нашли зал Clement Club, и нам рассказали, что там занимаются джиу-джитсу, боксом… смешанными единоборствами», — сказал Топурия подкасте DeepCut with VicBlends.

Материалы по теме
Топурия: повалю Гэтжи, если захочу, но хочу дать болельщикам шоу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android