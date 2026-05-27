«Зашёл в зал совершенно случайно». Илия Топурия рассказал, как начаться заниматься MMA

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузин Илия Топурия рассказал о начале своего пути в смешанных единоборствах.

«На самом деле, когда мне было 15 лет, и я ничего не знал о спорте, не знал о джиу-джитсу, смешанных единоборствах, UFC, именно мой отец приобщил меня и моего брата к спорту. Я помню, что я думал: «Не знаю, нравится ли мне это». В какой-то момент мне казалось, что это пустая трата времени.

Я мой брат занимались греко-римской борьбой в Грузии, и нашей мечтой было стать олимпийскими чемпионами. И когда мы переехали в Испанию, мы хотели продолжать заниматься, но в Испании это не развито. И совершенно случайно мы нашли зал Clement Club, и нам рассказали, что там занимаются джиу-джитсу, боксом… смешанными единоборствами», — сказал Топурия подкасте DeepCut with VicBlends.