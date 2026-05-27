Илия Топурия рассказал, что делает для достижения целей в жизни

Чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия высказался о том, как пытается относиться к собственной жизни.

«Мне всегда нравилось представлять ту жизнь, которую я хочу. И я задаюсь вопросом, что я могу сделать, чтобы прийти в эту точку. И единственная вещь, как я считаю, которая может привести вас к этой точке — это способность наслаждаться всем в своей жизни. И быть благодарным за каждый момент. Понимаете, о чём я?

Неважно, насколько велика ваша мечта. Если вы не радуетесь своей жизни в настоящем, вы не сможете радоваться ничему в своей жизни, даже если достигнете мечты», — сказал Топурия подкасте DeepCut with VicBlends.