Бокс/ММА Новости

«У нас так сложилось». Александр Усик назвал проблему постсоветского бокса

Абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик назвал, по его мнению, проблему постсоветской боксёрской школы.

«Когда мы были в любителях, нам задавали вопрос: «В чём разница?» Я говорил лишь: «Ну, у нас в любителях три, а в профессиональном раунде 12 раундов. Вот и вся разница». А разница невероятная.

У нас так исторически сложилось, что в Украине и постсоветских странах бокс был больше на очки. Бам-бам, три раунда, записочки и выиграл. К примеру, есть взять американскую школу бокса, английскую, там силовой бокс, они не так много двигаются, но там жёстко бьёшь. Мышцы это привычка. Если ты постоянно сильно бьёшь, ты будешь сильно бить. А если на очки, ты привыкаешь. И нужно переформатироваться немного. И тренеры у нас не заточены под профессиональный бокс. И очень хорошо, когда тренер начинает себя тоже переформатировать и учиться», — сказал Усик на пресс-конференции.

