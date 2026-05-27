«Мне этот человек не нравится. Он не сдержал слово». Бетербиев — про Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев в очередной раз обвинил бывшего соперника соотечественника Дмитрия Бивол в затягивании организации трилогии.

«Я не знаю, о чём он думает. Мне этот человек не нравится. Он не сдержал своё слово по отношению ко мне. Если мужчина даёт слово — он обязан его сдержать, если, конечно, он настоящий мужчина. Я смотрю только на человеческие действия. Много всего произошло, чтобы я сформировал своё мнение о человеке, о его команде. И я не такой человек, который мимолетно меняет своё мнение. Что есть, то есть», — приводит слова Бетербиева «Матч ТВ».