Бадаев – о первом поражении Чимаева: политический аспект всё-таки существует

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Почему так случилось? Во-первых, дал повод. Равный бой. Во-вторых, знаешь, политический аспект всё-таки существует. Единственный американец… Ни в одном весе, хотя Джошуа Ван под американским флагом, но он не американец, ни в 57 кг, ни в 61 кг, ни в 66 кг, в 70 кг на убой Гэтжи идёт, в других весах нет американских претендентов. А тут есть Стрикленд, который говорит, который не всегда удобный, но который шумит. Возможно, это как раз была та возможность, чтобы из этого парня сделать чемпиона», — сказал Бадаев в интервью Камилу Гаджиеву.