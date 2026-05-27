Главная Бокс/ММА Новости

«Думал о том, чтобы не выйти». Илия Топурия вспомнил о первом бое в MMA

Чемпион UFC в двух весовых категориях грузин Илия Топурия поделился воспоминаниями о первом поединке в MMA.

«Я очень боялся в своём первом профессиональном бою. Я подумал: «Почему я не пошёл учиться? Что я делаю здесь? Почему я здесь» Я очень боялся, но в то же время был очень мотивирован. Я не знаю… Это было очень странно.

Я прошёл черед ад. Я помню этот день. Я думал о том, чтобы не выходить. У меня была эта мысль. Клянусь. В своём первом бою у меня была эта мысль. Соперник был намного опытней меня, а мне было на тот момент 18 лет», — сказал Топурия подкасте DeepCut with VicBlends.

