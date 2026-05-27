Кудряшов — о победе Усика над Верхувеном: когда захотел, тогда и вырубил

Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Дмитрий Кудряшов прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке с нидерландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

«Усик весь бой контролировал ситуацию, не форсировал события, выжидал. Когда захотел, тогда и вырубил его. Просто включился на полную в нужный момент, и всё. Рекламное время отработал на 100%. В реванше заработает ещё больше, потому что интрига появилась, люди захотят увидеть повторный бой», — цитирует Кудряшова «Сила спорта».

