Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мурат Гассиев сразится с олимпийским чемпионом 11 июля в Москве

Мурат Гассиев сразится с олимпийским чемпионом 11 июля в Москве
Комментарии

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев возглавит турнир IBA.PRO 19, который состоится 11 июля в Москве.

Соперником Гассиева станет золотой медалист Олимпиады-2016 француз Тони Йока.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе. Всего на его счету 33 победы (26 – нокаутом) и три поражения.

Тони Йока 34 года. Француз дебютировал как профессионал в 2017 году. Всего на его счету 15 побед (12 – нокаутов) и три поражения.

Материалы по теме
Владимир Путин наградил государственным орденом чемпиона UFC Яна и боксёра Гассиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android