Мурат Гассиев сразится с олимпийским чемпионом 11 июля в Москве

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев возглавит турнир IBA.PRO 19, который состоится 11 июля в Москве.

Соперником Гассиева станет золотой медалист Олимпиады-2016 француз Тони Йока.

Мурату Гассиеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году, в 2016-м стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом. С 2020 года выступает в супертяжёлом весе. Всего на его счету 33 победы (26 – нокаутом) и три поражения.

Тони Йока 34 года. Француз дебютировал как профессионал в 2017 году. Всего на его счету 15 побед (12 – нокаутов) и три поражения.