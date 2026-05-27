Мурат Гассиев прокомментировал анонс боя за мировой титул с Тони Йока

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев прокомментировал анонс поединка с французом Тони Йока, который состоится 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19.

«Тони Йока — олимпийский чемпион. Он крупный, сильный, опытный боксёр с солидным любительским опытом. Повторюсь, он олимпийский чемпион, и этот бой определённо не будет лёгким. Но я считаю, что у меня больше желания сохранить свой титул и победить его. И это самое важное — то, что ты приносишь на ринг. Каждый раз, когда я выхожу на ринг, я делаю это с желанием победить и делаю всё возможное, чтобы добиться этой цели. Я хотел бы поблагодарить мою команду и президента IBA Умара Назаровича Кремлёва за предоставленную возможность. 11 июля жители Москвы увидят лучшую версию Мурата Гассиева, и я обещаю им фейерверк», — приводит слова Гассиева пресс-служба IBA.