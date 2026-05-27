Илия Топурия не включил ни одного россиянина в топ величайших бойцов в истории UFC

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия назвал величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале VicBlends.
Топ величайших бойцов в истории UFC, по мнению Топурии:
1. Джон Джонс.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Конор Макгрегор.
4. Андерсон Силва.
Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.