Илия Топурия не включил ни одного россиянина в топ величайших бойцов в истории UFC

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия назвал величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале VicBlends.

Топ величайших бойцов в истории UFC, по мнению Топурии:

1. Джон Джонс.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Конор Макгрегор.
4. Андерсон Силва.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

