Чемпион ОИ-2016 прокомментировал анонс боя с Муратом Гассиевым

Победитель Олимпийских игр в 2016 году по боксу француз Тони Йока (15-3, КО 12) прокомментировал анонс боя против действующего обладателя титула WBA-Regular в супертяжёлом весе россиянина Мурата Гассиева (33-2, КО 26). Их поединок пройдёт 11 июля в Москве.

«Я собираюсь завоевать этот титул для всех моих соотечественников во Франции и Конго, которые не только поддерживают меня, но и всё ещё верят в то, что я стану чемпионом мира среди профессионалов. Я уже более двух лет усердно работаю с моим тренером Доном Чарльзом и готов продемонстрировать миру бокса изменения в моём профессиональном боксе. Я хочу поблагодарить Дона и мою команду за то, что они поддерживали меня на 100% в этот период, а также Фрэнка и Джорджа Уорренов из компании Queensberry, лучших промоутеров в мире, за предоставленную мне возможность, которой я воспользуюсь по максимуму», — приводит слова Йока пресс-служба IBA.

У 34-летнего Тони Йока в профессиональном рекорде в боксе 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и три поражения. В профи французский боксёр дебютировал в июне 2017 года.

В профессиональном рекорде 32-летнего Мурата Гассиева 33 победы, из которых 26 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи российский спортсмен дебютировал в сентябре 2011 года.

