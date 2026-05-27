Фото: открытая тренировка Бивола и Айферта перед поединком в Екатеринбурге

35-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО/ТКО) и обязательный претендент по линии IBF немец Михаэль Айферт (13-1, 5 КО/ТКО) провели открытую тренировку перед поединком на турнире организации RCC в Екатеринбурге, который пройдёт 30 мая. На кону противостояния будут стоять пояса WBA, IBF и The Ring.

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.