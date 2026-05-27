Илия Топурия ответил, испытывает ли личную неприязнь к Исламу Махачеву

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия прояснил своё отношение к 34-летнему чемпиону UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву.

«Сражусь я с Исламом или нет, для меня лично ничего не изменится, потому что я его не ненавижу. У меня нет к нему личной неприязни или претензий. Дело в том, что он добился невероятных результатов в этом виде спорта. Как и я, он чемпион в двух весовых категориях. И если бы мы встретились, бой между мной и Исламом, несомненно, стал бы одним из величайших в истории UFC. Но даже если этот поединок никогда не случится, я всё равно буду гордиться собой и тем, чего достиг, и буду счастлив. Мне не нужен Ислам, чтобы чувствовать себя реализованным, счастливым и гордиться собой», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.