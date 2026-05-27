Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия ответил, испытывает ли личную неприязнь к Исламу Махачеву

Илия Топурия ответил, испытывает ли личную неприязнь к Исламу Махачеву
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия прояснил своё отношение к 34-летнему чемпиону UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву.

«Сражусь я с Исламом или нет, для меня лично ничего не изменится, потому что я его не ненавижу. У меня нет к нему личной неприязни или претензий. Дело в том, что он добился невероятных результатов в этом виде спорта. Как и я, он чемпион в двух весовых категориях. И если бы мы встретились, бой между мной и Исламом, несомненно, стал бы одним из величайших в истории UFC. Но даже если этот поединок никогда не случится, я всё равно буду гордиться собой и тем, чего достиг, и буду счастлив. Мне не нужен Ислам, чтобы чувствовать себя реализованным, счастливым и гордиться собой», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android