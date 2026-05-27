Легендарная группа «Кино» выступит на вечере бокса RCC: Бивол vs Айферт

Музыканты легендарной группы «Кино» вживую исполнят композицию «Группа крови» во время выхода бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола на бой против обязательного претендента по линии IBF немца Михаэля Айферта. Об этом сообщает пресс-служба RCC.

Музыканты сыграют песню вместе с восстановленным, оцифрованным голосом Виктора Цоя, над которым несколько лет работало огромное количество специалистов.

Поединок Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта состоится 30 мая в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Бой будет носить титульный характер – на кону будут стоять пояса WBA, IBF и The Ring в полутяжёлом весе. Прямая трансляция шоу будет вестись в 200 странах, в России бой можно будет посмотреть на Первом канале.