«Дело в этом». Илия Топурия объяснил, почему его бой против Махачева не состоится

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что матчмейкеры не хотят организовывать его бой с 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

«Не думаю, что бой между мной и Исламом не состоится из-за самого Ислама. Я действительно считаю, что UFC не хочет организовывать этот поединок. Думаю, дело в этом», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.