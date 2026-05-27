Илия Топурия назвал популярного боксёра, с которым хотел бы подраться. Это не Райан Гарсия

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что ему хотелось бы провести поединок против не имеющего поражений чемпиона мира по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американца Шакура Стивенсона.

«Шакур Стивенсон — хороший боец, единственный его недостаток — он слишком много несёт дерьма. Он меня недолюбливает. Честно говоря, я действительно чувствую, что могу заняться боксом и сразиться с лучшими боксёрами мира. Это не мечта, но, если это случится, я буду рад, особенно если это будет бой с кем-то вроде Шакура Стивенсона, который слишком много говорит. Это будет здорово», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

