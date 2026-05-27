Бивол: второй бой с Бетербиевым смотрел только один раз

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что лишь раз посмотрел запись своего выступления в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Первый бой я пересматривал, а второй только один раз. Первый пересматривал, потому что готовились ко второму. А после реванша я уже настолько устал от бокса, что мне было неинтересно. Сразу посмотрел, как картинка выглядела, подумал: «Ну, нормально, я себя удовлетворил, бой выиграл, здесь получилось, тут получилось, здесь — нет». И всё», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.