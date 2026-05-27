Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол: второй бой с Бетербиевым смотрел только один раз

Бивол: второй бой с Бетербиевым смотрел только один раз
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, что лишь раз посмотрел запись своего выступления в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Первый бой я пересматривал, а второй только один раз. Первый пересматривал, потому что готовились ко второму. А после реванша я уже настолько устал от бокса, что мне было неинтересно. Сразу посмотрел, как картинка выглядела, подумал: «Ну, нормально, я себя удовлетворил, бой выиграл, здесь получилось, тут получилось, здесь — нет». И всё», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Бивол — Айферт: Дмитрий подерётся на родной земле. Немец устроит жёсткую проверку? LIVE
Live
Бивол — Айферт: Дмитрий подерётся на родной земле. Немец устроит жёсткую проверку? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android