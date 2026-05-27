«Я бы тебя избил до полусмерти». Непобеждённый боксёр ответил на вызов Илии Топурии

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон ответил на желание 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии провести с ним поединок по правилам бокса.

«Я бы тебя избил до полусмерти», — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети Х.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.