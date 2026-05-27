«Я бы тебя избил до полусмерти». Непобеждённый боксёр ответил на вызов Илии Топурии

«Я бы тебя избил до полусмерти». Непобеждённый боксёр ответил на вызов Илии Топурии
Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон ответил на желание 29-летнего действующего обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии провести с ним поединок по правилам бокса.

«Я бы тебя избил до полусмерти», — написал Стивенсон на своей странице в социальной сети Х.

Шакуру 28 лет. В своём профессиональном рекорде американский боксёр имеет 25 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. В профи Стивенсон дебютировал 22 апреля 2017 года. Является серебряным призёром Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.

