Шавкат Рахмонов возобновил тренировки после второй травмы колена

Непобеждённый боец UFC, выступающий в полусредней весовой категории (до 77 кг) и представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов возобновил тренировки после повторной травмы колена.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.