«Никогда ему не заплачу». Райан Гарсия отказался отдавать Царукяну долг в $ 40 тыс.

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия заявил, что ни за что не отдаст $ 40 тыс. второму номеру рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению, Арману Царукяну, поскольку тот не сказал ему, что его друг — боец.

«Я никогда ему не заплачу. Я чувствую себя обманутым, вы пытаетесь отнять у меня деньги», — приводит слова Гарсии аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Американец проиграл спор, не сумев пробить корпус члену команды Ахалкалакца, и в эфире отдал россиянину несколько пачек с деньгами, но, как оказалось, эти деньги не остались у Царукяна.