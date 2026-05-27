«Этот бой хотят увидеть зрители». Верхувен сообщил, что нацелен провести реванш с Усиком

Бывший претендент на титул WBC в супертяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен сообщил, что ему поступило много предложений для развития карьеры в единоборствах, однако отметил своё желание провести реванш с непобеждённым украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло 24 мая в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Сейчас на меня навалилось столько всего, так что я просто медленно вникаю во все, анализирую. Посмотрим, что будет. Но, честно говоря, я думаю о реванше. В первую очередь, думаю о реванше, потому что, на мой взгляд, именно этот бой хотят увидеть зрители. Но давайте посмотрим, что у нас есть. Все обращаются ко мне — это масштабно и безумно, но мы не торопимся и ждём, пока всё уляжется. Никто, кроме нас, не ожидал, что это произойдёт», — приводит слова Верхувена портал MMA Mania.