Вальтер Уокер сообщил, что его приглашали помочь Перейре подготовиться к бою против Гана

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер сообщил, что команда бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг соотечественника Алекса Перейры пригласила его в тренировочный лагерь Поатана для подготовки к бою с французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Меня приглашали в лагерь Поатана. Но, чувак, я отказался. Думаю, это пошло бы мне на пользу. Мне понравилось общаться с тренером Плиньо Крузом. Просто тренировки должны были проходить в Нью-Йорке. Я бы уехал из дома, а мне нравится тренироваться дома. Я снял новую квартиру в трёх минутах езды на самокате от спортзала (смеётся). Я сейчас в хорошей форме, чертовски счастлив, хорошо тренируюсь. Не хочу отступать от своего плана. Я не планировал тренироваться в Нью-Йорке с Поатаном, поскольку хочу быть здесь, в Москве. Здесь я в центре внимания, в фокусе, а там — нет», — приводит слова Уокера портал AgFight.