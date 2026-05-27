Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вальтер Уокер сообщил, что его приглашали помочь Перейре подготовиться к бою против Гана

Вальтер Уокер сообщил, что его приглашали помочь Перейре подготовиться к бою против Гана
Комментарии

13-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер сообщил, что команда бывшего чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг соотечественника Алекса Перейры пригласила его в тренировочный лагерь Поатана для подготовки к бою с французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

«Меня приглашали в лагерь Поатана. Но, чувак, я отказался. Думаю, это пошло бы мне на пользу. Мне понравилось общаться с тренером Плиньо Крузом. Просто тренировки должны были проходить в Нью-Йорке. Я бы уехал из дома, а мне нравится тренироваться дома. Я снял новую квартиру в трёх минутах езды на самокате от спортзала (смеётся). Я сейчас в хорошей форме, чертовски счастлив, хорошо тренируюсь. Не хочу отступать от своего плана. Я не планировал тренироваться в Нью-Йорке с Поатаном, поскольку хочу быть здесь, в Москве. Здесь я в центре внимания, в фокусе, а там — нет», — приводит слова Уокера портал AgFight.

Материалы по теме
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия возвращается. Без шансов уничтожит Гэтжи? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android