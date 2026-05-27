Диллашоу заявил, что Чимаев был близок к смерти во время весогонки к бою против Стрикленда

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а ныне аналитик и эксперт американец Ти Джей Диллашоу поделился подробностями весогонки Хамзата Чимаева к бою против соотечественника Шона Стрикленда. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

«В тренировочном лагере Хамзат выглядел как зверь, непобедимый боец. Он ни за что не должен был проиграть, но потом появился кто-то, кому он платил, — в этом мире полно мошенников, — и то, как они заставили его сгонять вес, было ужасно. Он хотел отдать Стрикленду $ 1 млн и сказать: «Эй, забирай. Я не справлюсь, умру». Не забывайте, что у этого парня половина щитовидной железы не работает, верно? Его метаболизм в два раза медленнее, чем у обычного человека. Если не относиться к этому должным образом, можно умереть. Я правда считаю, что он был на грани смерти, когда сгонял вес.

А потом я услышал историю о том, что с ним происходило на самом деле, о том, как его рвало зелёной желчью, и обо всём этом безумном дерьме. Он не должен был выходить на бой. И посмотрите, как он всё равно выступил в пятом и четвёртом раундах. Хамзат всё равно показал себя лучше в кардио, чем Стрикленд. Хамзат — тот, кто идёт вперёд и наносит мощные удары, верно? Так что Шон выиграл бой, отступая и нанося джебы? Я так не считаю. Но это заставляет меня задуматься о том, насколько силён Хамзат, раз он смог так выступить, едва не умерев перед взвешиванием», — приводит слова Диллашоу портал MMA Fighting.