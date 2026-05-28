«Опозорю его на глазах у всех и его семьи». Топурия пообещал сломать челюсть Царукяну

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия пообещал сломать челюсть второму номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющему Армению и Россию, Арману Царукяну в возможном поединке.

«Я опозорю его на глазах у всех, потому что я… Он считает себя крутым, думает, что борется не знаю с кем, будто считает себя олимпийским чемпионом, лучшим в мире в борьбе. Когда дело дойдёт до октагона, бро, я король, здесь я король и сделаю то, что мне вздумается. И я говорил Арману, что сломаю ему челюсть в первом раунде. Он попытается перевести меня с самого начала боя. И когда он осознает, что это не так легко, не так легко взять эту ногу и перевести меня. Особенно удержать меня на земле. Ты безумец. И тогда он начнёт паниковать, после чего сломаю ему челюсть, бам! На глазах у всех его поклонников, у его семьи», — приводит слова Топурии аккаунт KirmiziKoseMMA в социальной сети Х.