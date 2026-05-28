Главная Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд заявил, что побил бы пикового Андерсона Силву

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что побил бы пикового члена Зала славы UFC, а также экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг бразильца Андерсона Силву.

«Я бы победил Андерсона Силву. Сейчас разница в уровне бойцов очень большая. Если бы можно было взять Андерсона Силву и перенести его в современность, понимаете? Каждое поколение становится всё лучше и лучше. Так что это один из тех поединков, когда ты думаешь: «Смог бы я победить этого парня?» Ну да. Спорт развивается естественным образом», — приводит слова Стрикленда портал AgFight.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.

Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
