Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган: люди сойдут с ума от возвращения Макгрегора

Роган: люди сойдут с ума от возвращения Макгрегора
Комментарии

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями насчёт предстоящего боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329.

«Бой Конора в июле будет просто невероятным, просто невероятным. Люди сойдут с ума от возвращения Конора Макгрегора, потому что он — потрясающая личность. Но он не дрался уже пять лет, пять чёртовых лет. Дело в том, что Макс Холлоуэй не намного моложе Конора, но Макс всё это время постоянно участвовал в боях высокого уровня. Он выиграл титул BMF, победил Дастина Порье, постоянно участвовал в высококлассных поединках, это совсем другое. А теперь Макс будет весить 77 кг, что даже пойдёт ему на пользу, поскольку теперь ему не придётся сгонять вес. И учитывая, что этот бой будет резонансным, Холлоуэй предстанет в чертовски отличной форме», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Чертовски хорош и двигается, как Фёдор». Роган с восхищением высказался о бойце из России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android