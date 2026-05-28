Роган: люди сойдут с ума от возвращения Макгрегора

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями насчёт предстоящего боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Их поединок станет главным событием турнира UFC 329.

«Бой Конора в июле будет просто невероятным, просто невероятным. Люди сойдут с ума от возвращения Конора Макгрегора, потому что он — потрясающая личность. Но он не дрался уже пять лет, пять чёртовых лет. Дело в том, что Макс Холлоуэй не намного моложе Конора, но Макс всё это время постоянно участвовал в боях высокого уровня. Он выиграл титул BMF, победил Дастина Порье, постоянно участвовал в высококлассных поединках, это совсем другое. А теперь Макс будет весить 77 кг, что даже пойдёт ему на пользу, поскольку теперь ему не придётся сгонять вес. И учитывая, что этот бой будет резонансным, Холлоуэй предстанет в чертовски отличной форме», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.