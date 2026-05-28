«Это всю жизнь будет со мной». Бивол рассказал о восстановлении после операции

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал о восстановлении после операции.

«Спина под контролем. Конечно, приходится делать много дополнительных манипуляций, восстановительных упражнений всяких, на закрепление. Это всю жизнь будет со мной, но в принципе она меня не беспокоит», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.