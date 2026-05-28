Бивол объяснил, что изменил в подготовке перед реваншем с Артуром Бетербиевым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол объяснил, что изменил в подготовке перед реваншем с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Увеличили количество спарринговых раундов, наладил режим сна. У меня был не очень хороший режим сна в первом бою, где-то чуть не доработал на спаррингах. Здесь больше не то, что перед боем или после боя. Тут именно в самой тяжёлой работе важную роль должно играть питание, сон, потому что это восстановление. Если ты недостаточно восстанавливаешься, в тренировочном процессе не сделаешь тот объём, который нужен. Поэтому в первой подготовке были определённые погрешности, но во второй мы их уже исправили», — передаёт слова Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Напомним, реванш между Дмитрием и Артуром прошёл 23 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

