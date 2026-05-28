Дмитрий Бивол дал совет Михаэлю Айферту перед поединком

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол дал совет своему предстоящему сопернику, а также обязательному претенденту по линии IBF немцу Михаэлю Айферту перед поединком, который состоится 30 мая и станет главным событием вечера бокса RCC в Екатеринбурге.

«Как бы делал я на месте любого соперника — ориентировался бы на свои сильные качества и пытался давить ими, как в принципе и должен делать любой хороший спортсмен. Он должен посмотреть на свои сильные качества и давить ими», — передаёт слова Дмитрия Бивола корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.