Главная Бокс/ММА Новости

Логан Пол получил травму на шоу WWE и выбыл на полгода

31-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер Логан Пол, в настоящий момент выступающий в популярном рестлинг-промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), сообщил, что получил разрыв трицепса и выбыл на полгода.

Фото: Из личного архива Логана Пола

«Порвал трицепс, перенёс операцию, отказался от общего наркоза, сказал доктору, что хочу всё это почувствовать. Я всё ещё командный чемпион WWE. Мне говорят, что восстановление продлится шесть месяцев, но им не верю, вернусь через пару недель со своим первоклассным коктейлем (32 г протеина)», — написал Логан в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Логана Пола

Травму Логан получил во время защиты командных титулов на шоу Saturday Night's Main Event в ночь на 24 мая в поединке со «Стрит профитс» (Анджело Доукинс и Монтез Форд).

Фото: wwe.com

